Honda presenta il nuovo CR-V 2023, ancora più evoluto e pronto ad approdare in Europa

Nel corso di un evento tenutosi nel centro di ricerca e sviluppo Honda a Offenbach, in Germania, la casa alata ha presentato la CR-V di sesta generazione che è destinata ad arrivare anche in territorio europeo con motorizzazioni esclusivamente elettrificate: si tratta della prima vettura PHEV del marchio ad approdare nel vecchio continente.

In termini estetici la CR-V “europea” non si discosta molto dal design già visto sulla CR-V americana mostrata a luglio dell’anno scorso, cambia però il disegno della griglia frontale e alcuni dettagli del paraurti. La vera differenza infatti risiede sotto la carrozzeria e nello specifico sotto al cofano.

La Honda CR-V europea offre una versione ibrida e una plug-in hybrid, che a livello estetico sono riconoscibili per la presenza della presa di ricarica sul parafango anteriore della seconda. Ed è proprio quest’ultima che attira maggiormente le attenzioni trattandosi della prima plug-in Honda giunta nel mercato nostrano.

La CR-V e:PHEV permette di percorrere fino a 82 km in modalità esclusivamente elettrica, e la sua batteria può essere ricaricata al 100% in circa due ore e mezza. La parte termica invece è rappresentata da un motore 4 cilindri da 2.0 litri che su quest’ultima versione è migliorato ulteriormente in termini di efficienza e performance.

Migliora notevolmente anche la sicurezza a bordo, grazie al nuovo sistema Honda Sensing 360, il nuovo sistema omnidirezionale di sicurezza e guida assistita della casa di Tokyo che è in grado di eliminare i punti ciechi attorno all’auto e contribuisce ad evitare le collisioni riducendo così lo stress del conducente.

Il nuovo Honda CR-V dovrebbe arrivare verso la fine dell’anno in corso, e nei prossimi mesi verranno anche comunicati i prezzi di listino delle varie versioni. Infine vi ricordiamo che pochi giorni fa Honda ha svelato il mostruoso CR-V con motore da IndyCar da 800 CV.