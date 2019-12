Honda presenta un'auto a guida autonoma 'fatta per chi ama guidare': ecco perché

Secondo molti il futuro dell’auto è ben rappresentato dal Tesla Cybertruck, una vettura possente e dall’aspetto insolito, che in un secondo può catapultarci in un mondo pseudo-fantascientifco. Honda invece ha un’idea leggermente diversa, come dimostra il nuovo Augmented Driving Concept.

Se fino a qualche anno fa il CES di Las Vegas serviva soprattutto per presentare le novità dell’elettronica consumer, oggi è un grande palcoscenico anche per i grandi produttori di auto, che in effetti possono mostrare i loro concept hi-tech più assurdi. Uno di questo è certamente l’Augmented Driving Concept di Honda, una vettura fuori da ogni schema che la casa giapponese ha definito “un’auto a guida autonoma fatta appositamente per chi ama le emozioni della guida”. In che senso?

Beh l’auto non presenta controlli particolari e si guida essenzialmente da sola, però il suo particolare sterzo permette al conducente di prendere il controllo in qualsiasi momento. Allo stesso modo appena lo si rilascia la vettura continua ad andare da sola, senza bisogno di fare niente. Ma come si guida? Beh mancano del tutto i pedali, è sempre lo sterzo a dare input di accelerazione e frenata, basta tirare indietro la “cloche” per rallentare, spingerla in avanti per accelerare.

Un metodo che potrebbe confondere molti, secondo Honda invece sarebbe il metodo più comodo per guidare. Chiaramente si tratta di un concept che non vedrà mai la produzione seriale, saremmo però davvero curiosi di provarla... ci interessa soprattutto il concetto di "Guida Aumentata", che sempre secondo Honda dovrebbe essere più comoda dell'autonoma per portarci in più posti diversi, non solo da un punto A a uno B. Vedremo se tutto questo arriverà, un giorno, anche sull'attesa Honda E.