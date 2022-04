Honda si prepara a lanciare 30 veicoli elettrici e 2 vetture sportive

Honda è partita un tantino lenta con l'elettrificazione, portando a listino soltanto una 100% elettrica sperimentale come la Honda E (il prezzo della Honda E in Italia), ora però è pronta ad accelerare. Entro il 2030 l'azienda giapponese vuole lanciare 30 modelli elettrici in tutto il mondo.

Sempre entro il 2030 Honda vuole raggiungere un volume di oltre 2 milioni di unità elettriche, coprendo un ampio spettro di possibilità, dalle piccole auto cittadine alle vetture premium di alta fascia. A partire dal 2026 poi ci sarà una nuova architettura elettrica (chiamata e: Architecture) potenziata da Honda Connect e Honda Sensing (come funziona Honda Sensing 3D), che verranno sensibilmente aggiornati e saranno sempre connessi alla rete. Nella visione di Honda, hardware e software dialogheranno allo stato dell'arte, per portare agli utenti un'esperienza di guida superiore.

Nella prima metà del 2024 vedremo poi, inizialmente in Giappone, una piccola elettrica a uso commerciale, che andrà poi ad affiancare una nuova mini-EV a uso personale e un SUV elettrico. In totale, nei prossimi 10 anni, Honda metterà sul tavolo 5 trilioni di yen, e non è finita qui. Dulcis in fundo, Honda ha in cantiere anche la produzione di due auto sportive, con il solo obiettivo di divertire i suoi clienti.