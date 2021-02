Honda prepara la CB125R elettrica? Ecco il brevetto

Il mondo delle moto elettriche è quanto mai dinamico, con nuovi modelli in arrivo quasi ogni settimana. A dominare la scena sono spesso startup cinesi, europee e americane, ora però anche un colosso giapponese come Honda vuole rendersi protagonista. Come? Magari con una versione elettrica della sua famosa CB125R.

La CB125R è una moto 125 ormai leggendaria, lanciata nel 2018 e subito diventata il sogno proibito di moltissimi ragazzi. Un modello perfetto per imparare a portare cilindrate superiori che presto potrebbe avere una variante 100% elettrica. In un nuovo brevetto depositato da Honda si vede chiaramente un telaio leggero prendere forma attorno a una batteria di discrete dimensioni - con il design che lascia poco spazio all’immaginazione.

Avremmo di fatto una CB125R elettrica identica nel design alla tradizionale, solo alimentata da una batteria e con motore a zero emissioni. Del resto che Honda si lanciasse prima o poi nel mercato elettrico era cosa risaputa, mesi fa il brand ha stretto un’alleanza con Yamaha, Suzuki e Kawasaki per lo sviluppo di nuove tecnologie elettriche al servizio delle due ruote, per costruire dunque nuove moto e scooter elettrici.

Anche se i nuovi brevetti lasciano trasparire il design della moto, non sappiamo nulla sulle specifiche tecniche ma è facile immaginare un’impostazione da simil 125cc da guidare anche con patente B, non vediamo l’ora di saperne di più.