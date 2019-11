Ad Honda l'Oscar della sostenibilità ambientale, la Honda E ha fatto breccia

L'Oscar della sostenibilità se lo è aggiudicato Honda, casa automobilistica recentemente entrata in punta di piedi nel mercato delle elettriche con la iper-caratteristica Honda E. Un veicolo davvero atipico e, per molti versi, coraggioso.

Il premio Vivere a spreco zero 2019 è stato assegnato a Honda Motor Europe Italia. Si tratta di un riconoscimento dato alle migliori aziende, quelle che hanno promosso pratiche virtuose che creano il minor impatto possibile sull'ambiente, ma anche sul territorio e sul contesto socio-economico.

Ad Honda il premio nella categoria Mobilità sostenibile. Ecco perché proprio Honda: "grazie agli straordinari e innovativi piani di sviluppo portati avanti dalla Casa Giapponese per realizzare la piena elettrificazione dei suoi principali modelli in Europa entro il 2022", si legge nelle motivazioni della giuria.

Ovviamente un ruolo determinante lo ha avuto la nuova Honda E, che sarà venduta in Italia a partire da 35.500 euro. Curiosamente la Honda E non arriverà, almeno all'inizio, in molti altri mercati tra cui quello statunitense.

Il premio viene assegnato nell'ambito del progetto Spreco Zero di Last Minute, oltre che dal Ministero dell'Ambiente e dall'Università di Bologna.

Domanda spontanea: chi sa se il comitatone ha anche letto le ultime dichiarazioni pessimiste, e non proprio entusiaste, del N.1 di Honda sul futuro delle elettriche.