Honda Odyssey con il motore della Tesla Model S Plaid: è questa la sleeper più potente?

Il canale YouTube BoostedBoiz ha deciso di sfidare l'ordinario, trasformando una Honda Odyssey del 2001 in qualcosa di veramente straordinario: un minivan completamente elettrico dotato di alcuni dei propulsori elettrici più veloci sul mercato, quelli della Tesla Model S Plaid.

L'idea iniziale era quella di rendere il minivan qualcosa di spettacolare, forse con una versione turbo, ma il progetto ha preso una piega diversa. Da un'acquisizione da una discarica, l'Odyssey è stata trasformata in una "Plaidessey".

Il team che ha curato il progetto aveva scoperto che la Honda Odyssey e la Tesla Model S Plaid hanno passi simili, con la prima leggermente più lunga. Ovviamente l'adattamento non è stato semplice e ha comportato diverso lavoro di adattamento (sapevate che queste 8 coppie di auto condividono lo stesso motore?)

Una volta montata la carrozzeria sul telaio, il costruttore ha dovuto affrontare piccole lacune, come quelle nel passaruota, ma la parte superiore del cruscotto della Odyssey aveva un'ampia area da coprire e lo spazio ha permesso di adattare gli elementi della Model S.

Nonostante alcuni dettagli da perfezionare, come i fari e gli alzacristalli ancora non completamente funzionanti e le porte scorrevoli che devono essere sistemate, questo minivan elettrico è destinato a a rimanere all'interno dei confini americani (dove le leggi sulla circolazione di mezzi rielaborati non sono restrittive come in altri paesi).

Infine, passando a temi di attualità, Honda presenterà nuovi veicoli elettrici al CES di Las Vegas che si terrà dal 9 al 13 gennaio.