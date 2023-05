Una Honda NSX sommersa per anni unita ad una NSX bruciata: sarà un restauro memorabile

All’inizio di marzo si è parlato molto di una Acura NSX recuperata dal fondo di un fiume dopo 20 anni passati sommersa dall’acqua. Poco dopo qualcuno si è preso la briga di acquistare ciò che ne rimaneva con l’obiettivo di riportarla all’onor del mondo dopo un restauro che già di per sé è memorabile, ma le sorprese non sono finite.

Helix Auto Works ha iniziato il restauro della ‘Loch-NSX’, ma fin da subito si sono resi conto che l’auto presentava diverse criticità, come è giusto che sia per un auto che ha passato gli ultimi due decenni nell’acqua corrente del fiume Yadkin, in Caroline del Nord. Ebbene, nell’ultimo video diario di Nico, il volto di HAW, scopriamo che un’altra NSX entrerà in garage per donare alcuni componenti necessari al restauro, e in questo caso il nomignolo del modello è ‘Fire-X’, perché non ve lo abbiamo detto, ma si tratta di un modello sopravvissuto - più o meno - ad un incendio.

La ‘Fire-X’ è notevolmente danneggiata specialmente al posteriore, ma la metà frontale della vettura non è messa affatto male: innanzitutto i montanti A sono perfetti e necessari per la ‘Loch-NSX’, inoltre i gruppi ottici a scomparsa sono funzionanti, e anche gli interni sono in ottimo stato, quindi alcune delle zone più critiche della NSX sommersa saranno aggiustate.

Dunque il restauro si preannuncia più epico e memorabile del previsto, e non vediamo l’ora di scoprire il risultato finale nato dall’unione delle due NSX sconfitte dall’acqua e dal fuoco.