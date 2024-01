Honda NSX pronto al ritorno: elettrica e dal design pazzesco. Sarà così?

Vi abbiamo già mostrato un vecchio render della prossima Honda NSX elettrica, un modello che sicuramente tornerà sul mercato ma come? Ecco le ultime ipotesi.

Sappiamo per certo che la rinomata Honda NSX sta per fare un audace ritorno sul palcoscenico automobilistico, e già sappiamo anche che lo farà con una propulsione elettrica. Il CEO di Honda, Toshihiro Mibe, ha svelato che l'azienda nipponica sta attualmente conducendo ricerche approfondite nell'ambito delle auto sportive "a tema elettrico", confermando che un prototipo della nuova NSX è già in fase di sviluppo presso il centro di ricerca e sviluppo dell'azienda. "La prima priorità nel realizzare questo tipo di auto è che devono essere divertenti da guidare, indipendentemente dal propulsore che utilizzano”.

Sebbene Mibe non abbia rivelato dettagli specifici sulla versione di produzione di questa futura auto sportiva elettrica, ha dichiarato che il lavoro su di essa procede in modo costante. Questo veicolo è destinato a fungere da simbolo di prestigio per la gamma di auto elettriche di Honda. “Non abbiamo deciso né la produzione in serie né i tempi, ma, personalmente, mi piacerebbe realizzarlo”.

La Serie 0 (cos' denominata internamente) sarà caratterizzata da innovazioni tecniche finalizzate a massimizzare lo spazio interno, ridurre il peso per migliorare l'autonomia delle batterie e migliorare l'efficienza complessiva, il tutto mentre si pone l'accento sulla "gioia di guida" e sull'coinvolgimento del conducente.

La nuova NSX elettrica, parte integrante di questa nuova lineup, nonché filosofia di Honda, si ispirerà al concept della Serie 0 presentato al CES all'inizio dell'anno, adottando un profilo ribassato, con una cabina avanzata e un abitacolo minimalista, per eliminare ogni distrazione.

La batteria di questa nuova generazione di veicoli elettrici Honda sarà notevolmente più sottile rispetto a quelle attualmente utilizzate, e la propulsione sarà fornita da un'unità di trasmissione e-axle, un concentrato di motori, inverter e cambio in un'unica unità compatta, il tutto finalizzato all'ottimizzazione dello spazio interno.