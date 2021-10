La Honda NSX distrugge la prova del tempo: sul tachimetro oltre 640.000 km!

Per molti acquistare una vettura sportiva significa fare un investimento a lungo termine, con l'idea di sfruttare la supercar di turno per pochi chilometri l'anno. C'è poi chi, come Sean, vive visceralmente l'auto dei propri sogni, percorrendoci ben 531.000 chilometri.

Sean acquistò la sua NSX, marchiata Acura essendo la versione nordamericana, nel 2004. Sul tachimetro poco più di 110.000 chilometri e l'idea di sfruttare giornalmente quella che negli anni '90 era conosciuta come la "Ferrari giapponese". Sean da allora ha percorso circa 32.000 chilometri l'anno. Il 17 ottobre 2021 la sua Acura NSX del 1992 ha raggiunto la fatidica cifra di 400.000 miglia percorse, cioè 643.738 chilometri.

La prima generazione di NSX era nota per la sua maneggevolezza e per il sonoro del suo V6 VTEC da 3,0 litri. Quando il soave e acuto rombo raggiungeva gli 8.000 giri alle ruote arrivava una potenza di 270 CV. Oltre alle prestazioni la NSX si è guadagnata la stessa fama sull'affidabilità delle altre Honda in gamma, Civic in primis; questo esemplare è l'ennesima prova della sua bontà ingegneristica.

Sean sottolinea l'importanza di fare regolarmente assistenza e manutenzione: “se ti prendi cura di questa macchina, lei si prenderà cura di te”. La sua NSX ha avuto noie alla trasmissione a circa 200.000 km percorsi, un difetto noto delle prime NSX costruite. Per l'occasione Sean ha installato un cambio più corto, derivato dalla NSX-R, mutando anche il modo in cui l'auto si guida. A 610.000 km la NSX ha necessitato di nuove sospensioni, ricostruite seguendo religiosamente lo schema originale.

Ai tempi c'era diffidenza verso la sportiva marchiata Honda, dopo trent'anni è chiaro che meritava di essere accostata alle supercar dei marchi più prestigiosi, anzi, vogliamo essere cinici: quante Ferrari 348 avete visto con quel chilometraggio?

Nella prima generazione splende la rara NSX Zanardi Edition, costruita in soli 51 esemplari. Gli amanti della sportiva giapponese possono dormire sonni tranquilli: a sorpresa Honda ha confermato la terza generazione. (foto copertina lonewolfdrifter / Sean D)