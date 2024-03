Una Honda NSX è stata abbandonata nel bosco: il mistero della 'Ferrari giapponese'

A chi non è mai capitato di trovare una supercar abbandonata nel bosco? Beh, a qualcuno è successo davvero. Questa è l'assurda storia di uno youtuber che ha scovato una 'Ferrari giapponese' dimenticata nella natura. Ecco lo strano caso della Honda NSX...

Marciva in mezzo al bosco, tra i cespugli e le foglie, e sotto la pioggia e la neve di stagione. Come un sacco di immondizia lanciato da qualche incivile a bordo strada e lasciato lì, aspettando quasi che il tempo faccia il proprio corso. E qui una domanda sorge spontanea: ma chi è che ha il coraggio di fare un'azione, anzi un peccato, simile (e non è un caso isolato: c'è una città negli USA dove vi sono 14mila auto abbandonate, e sta diventando un problema)? Lasciare in quel modo una supercar che può valere, anzi li vale sicuramente, milioni. Un vero e proprio peccato, tanto per usare un eufemismo.

Per fortuna, però, esiste uno youtuber che sembra essere un mago nel ritrovare le auto abbandonate; con un fiuto particolare per i modelli di lusso. Il suo nome è WD Detailing, il suo canale conta ben 868.000 iscritti e i suoi video fanno seriamente innamorare gli appassionati delle quattro ruote. L'obiettivo di questo giovane ragazzo è quello di trovare dei veri e propri relitti e riportarli in vita attraverso un accurato e minuzioso lavoro in officina.

Così, sotto la fredda neve dello stato americano del Michigan, ecco che compare una splendida, o perlomeno prima dell'abbandono lo era, Honda NSX (Una Honda NSX sommersa per anni unita ad una NSX bruciata: sarà un restauro memorabile). E allora al via i lavori di restauro (e di detailing), tutto documentato nel video YouTube. La cosiddetta 'Ferrari giapponese', quindi, ritorna al suo originale stato: meravigliosa. E il suo prezzo? Secondo il sito Supercarblondie adesso l'auto potrebbe valere diversi milioni...

