Una Honda NSX del 1992 è rimasta nascosta in un deposito per 30 anni

Dopo avervi parlato delle tre bellissime Honda NSX appartenute ad Ayrton Senna, ora finite all'asta, ecco che spunta in un deposito un bellissimo esemplare rimasto fermo per diversi decenni. Il modello in questione è un esemplare del 1992 ed ha pochissimi chilometri all'attivo.

La storia di quest'auto ha inizio in Pennsylvania nel 1991, quando un grande ammiratore di auto Acura (negli Stati Uniti la NSX è sotto il marchio Acura ricordiamo) decise di acquistare una NSX. Purtroppo, durante un normale controllo di manutenzione, un meccanico decise di prendere l'auto per un giro, causando un incidente e provocando alla vettura danni significativi. Di fronte a questa situazione, la concessionaria decise semplicemente di sostituire l'auto con un modello Acura NSX del 1992, verniciato di bianco e praticamente intonso.

Dopo un po' di tempo il proprietario si è reso conto che il valore di quello specifico modello del 1992 stava aumentando, per cui decise di parcheggiare la NSX nel suo garage e coprirla con telo (annullando pure la polizza assicurativa), dopo aver percorso appena 3.222 km. La NSX è rimasta lì per ben 30 anni fino a quando un amico del proprietario non ha incitato questo a prendersene cura e a rendersi conto del valore del mezzo (di cui oramai il proprietario si era praticamente dimenticato).

L'auto sarà presto messa in vendita: nonostante la polvere accumulatasi nel corso degli anni e i segni di muffa all'interno, questa NSX è comunque stata conservata in un garage riscaldato per tutta la sua vita, quindi è ancora in condizioni notevoli (questa NSX invece fu proprio abbandonata e ritrovata in un bosco).

Il proprietario ha annunciato che, prima della messa in vendita, l'auto verrà consegnata ad AMMO NYC per una pulizia profonda e per la rimessa in strada. Anche se non sono chiare le condizioni della meccanica interna e del motore (e dunque del lavoro da fare), la sua autenticità è un qualcosa di straordinario e che, una volta pronta, farà vibrare il portafogli di molti appassionati.

La vettura monta ancora gli pneumatici Yokohama originali ed è ancora presente tutta la documentazione e le brochure che in realtà non sono mai state aperte: tutti piccoli elementi che faranno lievitare il prezzo di questa NSX. Si prevede un prezzo (una volta messa a posto)) di almeno 6 cifre per questo fantastico esemplare.

COFIT Guanti da Moto, Touchscreen sulle Dita, Guanti per corse i è uno dei più venduti oggi su