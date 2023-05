Honda: 'Nostri motori termici fino al 2050, elettrico? Decideranno gli automobilisti'

L'elettrico in casa Honda può aspettare, e non è di certo una priorità. A farlo chiaramente capire senza troppi giri di parole è stato il presidente di Honda Motor Europe Katsuhisa Okuda, parlando nelle scorse ore con Autocar.

Confermando di fatto la tendenza generale del Giappone di 'rifiutare' Tesla e auto elettriche, il manager della gloriosa casa di automobili nipponica ha spiegato che per il momento, e per i prossimi anni, il focus sarà sulle auto con sistema ibrido plug-in, mentre l'elettrico sarà in secondo piano.

In occasione della presentazione della nuova Honda e:Ny1, seconda elettrica del marchio, Okuda ha spiegato: “Il ritmo del nostro sviluppo di veicoli elettrici è lo stesso dello sviluppo delle infrastrutture, in termini di ricarica pubblica e disponibilità”.

Honda, come molte aziende nipponiche, ha reagito per ora in maniera un po' lenta al mercato degli EV ma l'azienda difende la sua scelta: “Alla fine crediamo che nel 2040 o nel 2050 l'infrastruttura sarà ben sviluppata e quindi i nostri numerosi clienti potranno usufruire dei veicoli elettrici. Fino ad allora, il nostro ibrido plug-in è una buona opzione per il pendolarismo e per i viaggi più lunghi del fine settimana. È molto realistico e pratico”.

Secondo Honda sarà giusto far scegliere agli automobilisti quale auto acquistare: “Quello che volevamo fare – ha proseguito il dirigente Honda - era offrire scelte ai clienti. Questo è il motivo per cui stiamo lavorando su un approccio multi-percorso".

Il nuovo Honda CR-V 2023, pronto ad approdare in Europa, offre la prima opzione PHEV del marchio per il Vecchio Continente e sottolinea come l'azienda stia cercando di seguire le orme di Toyota nell'offrire una diversa gamma di propulsione per soddisfare le esigenze dei guidatori. In ogni caso, prima dell'arrivo di altre auto elettriche, Okuda ha spiegato che "dipenderà da ciò di cui il cliente ha bisogno in futuro".