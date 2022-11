Honda non adotterà un cambio manuale 'fake' sulle sue vetture elettriche

Il passaggio alle vetture full electric comporterà prima di tutto l’abbandono del motore termico per ovvi motivi, ma di fatto diventeranno superflue anche le trasmissioni, dal momento che il motore elettrico non necessita di un cambio convenzionale. Audi e Porsche hanno comunque due marce sulle elettriche, ma Honda farà diversamente.

A differenza di quanto annunciato di recente da Toyota, che offrirà un cambio manuale con tanto di frizione su alcune delle sue auto EV, Honda ha dichiarato che non adotterà un cambio manuale “fake”, e anzi la piacevolezza alla guida verrà riposta altrove.

E infatti durante un’intervista ai microfoni di Car and Driver, il CEO di Honda, Toshiro Mibe, e il capo dell’elettrificazione del marchio, Shinji Aoyama, hanno confermato che il cambio manuale sparirà definitivamente nelle Honda del futuro, riconoscendo che il movimento di cambiata rendeva effettivamente coinvolgente la guida, ma hanno poi aggiunto che sulle vetture elettriche troveranno nuovi modi per appagare coloro che si siedono al volante di una delle auto della casa di Tokyo.

E ricordiamo che il passaggio alle auto elettriche sarà una bella gatta da pelare anche per i costruttori di scarichi aftermarket, e non a caso in occasione del SEMA Show Borla ha portato una Ford Mustang Mach-E che riesce a suonare come le sorelle.