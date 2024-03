Honda e Nissan insieme per costruire auto elettriche, 'Ci prepariamo al cambiamento'

La nuova mobilità elettrica ha fatto rendere conto a molti marchi automotive che l’unica vera chiave per la sopravvivenza è la collaborazione, così da ammortizzare i costi di ricerca e sviluppo. Ora anche Honda e Nissan sono pronte a collaborare per la creazione di nuovi veicoli elettrici.

La collab che non ti aspetti: Honda e Nissan metteranno insieme le forze per costruire nuovi modelli elettrici, è questa la notizia che dal Giappone fa sorridere (in senso assolutamente positivo) appassionati e addetti ai lavori. È risaputo che i brand nipponici, storicamente contrari a un repentino switch elettrico (Suzuki è addirittura contenta di essere ancora senza auto elettriche), siano indietro in quanto a sviluppo in campo EV, per questo motivo unire le forze potrebbe essere strategico.

Negli ultimi anni né Nissan né Honda sono state con le mani in mano, sia chiaro, al contrario la prima ha intensificato l’alleanza con Renault per creare la nuova Ariya, la seconda ha addirittura stretto un matrimonio con Sony per creare la Afeela, una berlina premium super tecnologica. Ai brand però manca una line-up davvero accattivante e corposa di veicoli 100% elettrici, la Honda E infatti non è riuscita a conquistare i mercati internazionali, la LEAF invece è in attesa di un corposo restyling.

Ora però tutto potrebbe cambiare, con le due compagnie che collaboreranno anche sul fronte software e componenti. Makoto Uchida, CEO Nissan, ha detto: “È importante prepararsi a un mercato elettrico che cambierà e si svilupperà velocemente sul medio e lungo termine”. Secondo il CEO, sia Nissan che Honda stanno affrontando le stesse sfide in campo BEV, lavorare insieme per trovare soluzioni vantaggiose potrebbe dunque portare benefici a entrambe le realtà. Inutile dire che siamo tremendamente curiosi di vedere cosa riusciranno a fare le due compagnie insieme.

