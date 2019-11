Honda mostra la moto CB4 X Concept: il progetto è tutto made in Italy

Anche quest'anno il gruppo Honda R&D Europe di Roma ha stupito tutti con un nuovo concept dal design unico ed emozionante. Si chiama CB4 X Concept, e come osservato dal marchio asiatico, è frutto della matita di Valerio Aiello, che è stato aiutato da un team di giovani designer.

Il risultato è una moto con linee dinamiche e compatte, pensate per le diverse personalità di una motocicletta che è nata per l'utilizzo quotidiano su percorsi urbani, ma che può essere usata anche nel weekend tra i tornanti di montagna o per i lunghi viaggi.

In particolare viene posto l'accento sul display che caratterizza le linee del serbatoio come un cobra pronto ad attaccare la preda. Il parabrezza è regolabile su diverse posizioni ed integrato alle linee della carena, mentre per quanto riguarda il gruppo ottico anteriore è incastonato come un diamante nella parte bassa del cupolino, il che conferisce alla moto aggressività e sofistiactezza con i DRL integrati.

Il telaio è in alluminio ed è completato da un codino corto ed affilato. La ruota anteriore, inoltre, è da 17 pollici e garantisce maggiore precisione di guida mentre il motore è da 4 cilindri in linea, ormai divenuto un marchio di fabbrica della casa dell'ala dorata.