Siete curiosi di vedere come viene prodotta la Civic Type R 2023? Il video ufficiale Honda

La Honda Civic Type R 2023 presentata a luglio è già una delle hot hatch più ricercate sul mercato, con una lista di prenotazioni particolarmente lunga nonostante sia trascorso poco tempo dal debutto internazionale. Per addolcire questa attesa, Honda ha pensato di mostrare come viene prodotta la Type R nei suoi stabilimenti.

Il produttore giapponese ha voluto deliziare i fan con un filmato di 11 minuti, allegato alla notizia grazie a Carscoops, registrato integralmente presso lo stabilimento automobilistico Yorii di Saitama, dove viene prodotta la Civic Type R 2023.

Nel corso del video veniamo accompagnati come dei turisti in visita attraverso tutte le fasi del processo produttivo: si assiste alla creazione degli stampi per la carrozzeria, all’applicazione della vernice e anche all’assemblaggio di tutti i componenti meccanici e rivestimenti interni. La tecnologia fa da padrona nell’impianto Honda e aiuta lo staff umano a preparare il maggior numero di Civic Type R nel minor tempo possibile. Il fatto che la Type R abbia differenze sostanziali rispetto alla Civic tradizionale rende ancora più complesso realizzare rapidamente e con precisione i pannelli, ma l’esperienza dei tecnici è sufficiente per ovviare a questo ostacolo.

Nel filmato vediamo, oltretutto, tutti i colori speciali della Civic Type R, dal Championship White al Crystal Black Pearl; o ancora, possiamo vedere i tripli terminali di scarico montati sull’auto da due operai. Infine, la Type R esce dalla linea di produzione ed effettua tutti i test del caso per confermare il corretto funzionamento dei sistemi, dopo i quali la vettura può essere caricata sui camion per arrivare alle concessionarie.

Con il ritmo visibile nel video, si stima che lo stabilimento Yorii possa produrre 250.000 auto all’anno; nel caso della hot hatch in questione, però, alla luce anche dei problemi di fornitura è prevista la produzione di 400 unità al mese.

Tra l’altro, nuove analisi hanno poi confermato che la Civic Type R 2023 è la più potente di sempre.