Honda al lavoro su minigonne mobili per auto stradali, per migliorare i flussi come in F1

Il futuro della mobilità parla elettrico ed ogni produttore cerca di aumentare le prestazioni e l’efficienza delle proprie auto a modo suo. Di certo non è soltanto una questione di motori e batterie, e infatti Honda sta sviluppando nuove soluzioni che possono migliorare di gran lunga l’efficienza delle vetture, sfruttando il know-how della F1.

Honda infatti ha depositato un brevetto presso lo United States Patent and Trademark Office dove si parla di minigonne retrattili a seconda delle condizioni di guida, e tra le note leggiamo che si tratta di un sistema in grado di “migliorare le performance aerodinamiche del veicolo senza intaccarne il lato estetico in maniera negativa, dato che alle basse velocità il sistema smette di funzionare”.

In poche parole, come si evince dalle immagini che trovate qui sotto, ci sono due pannelli mobili all’interno delle minigonne che a basse velocità rimangono in sede, mentre all’aumentare dell’andatura si estendono per ridurre la quantità di aria che va ad urtare contro gli pneumatici, e nel farlo crea una differenza di pressione tra la parte anteriore e posteriore della ruota, migliorando notevolmente il flusso aerodinamico.

Inoltre queste particolari minigonne permettono di cambiare anche l’angolazione del flusso d’aria in base alla situazione. Con questo sistema la casa vuole limitare le turbolenze che si creano al di sotto delle normali vetture stradali, che sono proprio una delle maggiori cause di resistenza aerodinamica che vanno poi a inficiare l’efficienza generale del veicolo. E non bisogna dimenticare che questo tipo di sistema simula l’effetto suolo scoperto per caso dagli ingegneri Lotus F1 negli anni ’70, con ovvi benefici in termini di downforce alle alte velocità.

In questo periodo le case automobilistiche si stanno comunque dando da fare nel ricercare qualche nuova soluzione in diversi cambi: BMW ha brevettato un volante “pieghevole” che può essere circolare o yoke, mentre Toyota ha pensato ad uno strano volante gonfiabile.