Honda lancerà un nuovo modello a idrogeno nel 2024 per Stati Uniti e Giappone

Honda continua a diffidare dell’elettrico e investe sull’idrogeno, difatti nel 2024 dovrebbe arrivare un nuovo modello basato sulla Honda CR-V che utilizzerà la propulsione a idrogeno e sarà destinato al mercato statunitense e giapponese. Si tratta di un progetto sviluppato in collaborazione con GM, e la tecnologia è di prim’ordine secondo Honda.

Il costruttore giapponese infatti ha dichiarato che rispetto alla Honda Clarity Fuell Cell (modello a idrogeno del 2019 uscito oltreoceano), il nuovo propulsore costa un un terzo del precedente ma ha una resistenza doppia rispetto allo stesso. Inoltre adotterà anche una funzionalità plug-in hybrid, per permettere la ricarica del veicolo anche a casa, per mitigare il problema legato alla reperibilità di un punto di rifornimento dell’idrogeno.

Ma questo nuovo modello basato sulla CR-V sarà solo un primo passo, perché la casa continuerà a sviluppare e a credere nel motore a idrogeno, con l’obiettivo di arrivare al 2030 con un propulsore che ridurrà ulteriormente i costi della metà, ma che raddoppierà la durevolezza del sistema stesso.

Honda non crede fermamente nella mobilità elettrica, ed è intenzionata a raggiungere le emissioni zero spingendo molto su questa tecnologia, portando l’idrogeno anche sui veicoli commerciali e non solo: il colosso giapponese ha intenzione di introdurre l’idrogeno anche sui mezzi da costruzione.

E restando nell’orbita del costruttore di Tokyo, vi ricordiamo che Honda e McLaren potrebbero riunirsi in Formula 1 nel 2026.