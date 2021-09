Il nuovo Honda HR-V Full Hybrid in anteprima alla Design Week di Milano

Mentre scriviamo questo articolo, Milano è in fermento. O meglio, lo è più del solito. Questo perché si sta tenendo la Design Week 2021, un evento itinerante che ha dato a Honda l’opportunità di presentare in anteprima il nuovo HR-V E:HEV Full Hybrid.

Un nome che può sembrare complesso, ma che in realtà non fa altro che rappresentare la tradizione Honda e anticipare l’impronta che il marchio giapponese vuole dare al suo futuro. Questo nuovo HR-V (per saperne di più: tutto sul nuovo Honda HR-V E:HEV 2021) si presenta con una piattaforma del tutto rinnovata rispetto alla generazione precedente, cosa che ha permesso al produttore di migliorare il comfort e le prestazioni di guida. Honda è anche stata chiamata a vincere una nuova sfida, intendiamo a livello ambientale, con emissioni e consumi che devono essere sempre più bassi sia per motivi morali che legali.

Honda del resto si è data come obiettivo il raggiungimento dell’impatto ambientale zero entro il 2050, e intendiamo lungo tutto il ciclo di vita dei prodotti e le attività aziendali. Tre i pilastri su cui il colosso sta lavorando: la Carbon Neutrality, l’energia pulita proveniente al 100% da fonti rinnovabili, il riciclo delle risorse tramite l’utilizzo di materiali 100% sostenibili.

A presentare ufficialmente la vettura in Italia è stato Kota Hagiwara, Direttore Creativo del Team Design di Ricerca & Sviluppo Europa di Honda, che ha anche detto: “Non consideriamo il design e la tecnologia come opposti, i due elementi sono destinati a completarsi a vicenda. I principi del design sono indicatori importanti che traducono l'essenza delle cose nella forma e Honda li ha sempre praticati con il suo concetto di orientamento verso l’uomo. Un buon design nelle automobili non è solo esteticamente piacevole, ma trasmette anche sicurezza e comfort, elementi che lavorano in armonia per arricchire la vita degli utenti finali. Le persone non hanno bisogno di prodotti ma di oggetti che aggiungano qualcosa alla loro vita quotidiana o siano in grado di fornire un'esperienza. Con la tecnologia che si evolve e avanza, si aprono nuove opportunità di design concept.”

E ancora, in merito ai dati attuali e agli obiettivi in essere: “Oltre all'elettrificazione, promuoveremo attivamente l'uso dell'idrogeno in aggiunta all'elettricità, per espandere ulteriormente l'uso dell'energia rinnovabile. Spingeremo la ricerca sul riciclaggio dei materiali, compreso il riutilizzo e il riciclaggio delle batterie, e affronteremo la sfida di sviluppare prodotti fatti al 100% di materiali sostenibili. Una singola auto ha circa 30.000 componenti e con il progredire dell'elettrificazione, il numero complessivo di parti si ridurrà. La riduzione del numero di parti porterà a una riduzione del tempo e dello sforzo richiesto per lo smaltimento durante il riciclaggio, e stiamo quindi lavorando per creare design attraenti con una struttura di componenti semplice. Attualmente, i veicoli Honda hanno raggiunto un alto tasso di riciclaggio di oltre il 90% del loro peso.”

A proposito di materiali, scopriamo l’abitacolo del nuovo Honda HR-V E-HEV Full Hybrid 2021, in arrivo nelle concessionarie del brand.