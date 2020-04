Honda e GM insieme per sviluppare nuove auto elettriche

Il nuovo mercato delle auto elettriche sta mettendo i grandi produttori mondiali di fronte a una inedita sfida. Molti tenteranno di giocare da soli, come Tesla o il Gruppo Volkswagen, tanti altri invece stanno cercando di unire le forze per diventare più forti. Honda e GM ad esempio collaboreranno insieme da oggi in poi.

Appena ieri vi abbiamo raccontato della joint venture fra Toyota e BYD, due dei marchi più forti in Asia e nel mondo, utile proprio allo sviluppo e alla ricerca in merito ai nuovi veicoli elettrici. Ora anche Honda e GM, brand che non hanno certo bisogno di presentazioni, collaboreranno insieme. Quale sarà il loro obiettivo comune? Sviluppare al meglio veicoli elettrici basati sul sistema Ultima di GM, ufficializzando così una collaborazione che va avanti in realtà sin dal 2012, quando i due marchi pensavano di sviluppare insieme una nuova piattaforma a idrogeno.

Le difficoltà legate a questo elemento, e alle relative vetture con esso alimentate, le conosciamo un po' tutti, le BEV (auto elettriche a batteria) hanno preso piede in modo più semplice e veloce e sono loro il cavallo su cui puntare oggi. La piattaforma sviluppata da GM risulta a oggi estremamente versatile, con le tecnologie di Honda (e soprattutto le sue batterie) sarà ancora più potente ed efficiente.

Può ospitare pacchi batteria da 50 a 200 kWh, può dunque essere usata per una moltitudine di veicoli, dalle citycar a piccoli van commerciali - passando ovviamente anche per il nuovo Hummer Elettrico. Sarà davvero interessante vedere i primi frutti di questa collaborazione, così com'è affascinante assistere all'unione di grandi brand per seguire un obiettivo comune: siamo pronti a scommettere che avverrà sempre più spesso...