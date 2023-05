Il nuovo Honda EM1 e: arriva in Italia: è il primo scooter elettrico del marchio

A EICMA 2022 abbiamo visto dal vivo un nuovo scooter Honda chiamato EM1 e:, totalmente elettrico, un modello che si appresta finalmente ad arrivare anche in Italia.

Il primo scooter elettrico Honda per il mercato europeo prende dunque il nome di EM1 e: ed è dotato del sistema a batteria intercambiabile Honda Mobile Power Pack e:. La potenza è simile a un 50 cc termico, raggiungiamo difatti i 45 km/h, l'autonomia invece è di appena 41,3 km, oppure 48 km viaggiando in modalità ECON.

Un range non esteso che però non dovrebbe spaventare il pubblico dell'EM1 e:, si tratta infatti di uno scooter pensato soprattutto per studenti e lavoratori che percorrono circa 30 km in città ogni giorno, ricaricando poi la batteria ogni sera. Fra le caratteristiche principali segnaliamo la presenza di un cruscotto digitale, comandi di alta qualità, una pedana ampia e piatta, un vano portaoggetti sottosella da 3,3 litri e una presa di ricarica USB-A. A bordo sono presenti anche le pedane per il passeggero, un portapacchi posteriore e il cavalletto laterale.

Tre le colorazioni proposte da Honda, ovvero Pearl Sunbeam White, Digital Silver Metallic e Matte Ballistic Black Metallic. Sulla batteria Honda garantisce più di 2.500 ricariche, inoltre bastano 160 minuti per andare dal 25% al 75% di carica grazie a un caricabatterie raffreddato ad aria da 270 W per uso domestico. Tornando allo scooter, è un modello davvero leggero che pesa appena 95 kg con la batteria installata (la batteria da sola pesa 10,3 kg), mentre l'altezza della sella è di 740 mm, dunque è uno scooter adatto davvero a tutti.

Il freno anteriore inoltre è a disco idraulico mentre il posteriore è a tamburo con sistema di frenata combinata CBS (Combined Braking System). Continuando a guardare la scheda tecnica vi segnaliamo le ruote da 12" all'anteriore e 10" al posteriore, il motore è da appena 1,7 kW ma raggiunge comunque i 90 Nm di coppia, è dunque uno scooter divertente da guidare pur fermandosi a 45 km/h di velocità. Si pone come concorrente principale del Piaggio 1, già disponibile da tempo sul mercato italiano.