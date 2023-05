La Honda E:NY1 è la seconda elettrica del marchio: oltre 400 km di autonomia

Honda, assieme a tanti altri marchi giapponesi, si trova leggermente indietro sull'elettrico rispetto a brand europei e americani. A oggi l'unica BEV Honda che si può acquistare è la Honda e (Max Verstappen si diverte con la Honda e), ora però arriva il secondo veicolo elettrico del marchio: si chiama Honda E:NY1.

Bisogna ammetterlo, non sarà semplice ricordare tutti i nuovi nomi dei veicoli BEV di Honda, fra sigle, numeri e doppi punti, basti pensare allo scooter EM1 e: che presto arriverà in Italia. La Honda E:NY1 non semplificherà le cose, mettendo da parte gli scherzi però parliamo di un SUV compatto (un B-SUV) che promette la tipica dinamica di Honda ma a zero emissioni di CO2.

Sviluppata su architettura e:N F, la vettura integra un propulsore leggero ad alte prestazioni, un motore elettrico e una scatola del cambio. La potenza massima erogata è di 150 kW/200 CV con 310 Nm di coppia, l'autonomia arriva fino a 412 km (WLTP), mentre la ricarica in DC permette di ricaricare la batteria dal 10 all'80% in 45 minuti.