Questa Honda E è stata modificata in onore di Max Verstappen: le immagini

La Honda E è una city car elettrica estremamente interessante, dall’autonomia al design, ma manca di una versione Type R più sportiva. Di ciò si discute ancora dal 2020, ma finora non ne abbiamo visto nemmeno l’ombra. Tuttavia, c’è chi ha voluto modificare la Honda E con un bodykit omaggio a Max Verstappen.

Questa speciale Honda E l’abbiamo osservata già una volta qualche giorno fa, dato che si tratta del kit widebody firmato Innovate Composites, ma è stato ulteriormente modificato per celebrare la vittoria dell’ultimo Campionato piloti di Formula 1 da parte di Max Verstappen, il famoso pilota della Red Bull Racing dotata proprio di motore Honda.

Nel tentativo di replicare l’estetica della monoposto, con qualche modifica essenziale al corpo stesso della Honda E, Innovate Composites ha trasformato l’utilitaria con un nuovo paraurti frontale su misura, passaruota allargati per cerchioni maggiorati, minigonne più sportive, numerosi canali di aspirazione e un grande spoiler posteriore per garantire un carico aerodinamico aggiuntivo. Il tocco finale, invece, è proprio la livrea blu, gialla, rossa e bianca con grafica Red Bull più adesivi Honda, IBM e Siemens.

Sotto il cofano non cambia nulla: motore elettrico da 152 CV e 315 Nm di coppia, accelerazione 0-100 km/h in 8 secondi e autonomia WLTP di 220 km. Questa Honda E modificata esisterà in 33 esemplari – in onore, anche qui, del numero con cui il pilota olandese ha vinto il campionato – venduti a un prezzo ancora indefinito.