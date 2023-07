Honda e, la city-car elettrica non avrà un'erede: 'Mercato non vuole le utilitarie'

La Honda e, la piccola e simpatica city car elettrica della nota azienda giapponese, non avrà un erede. Honda ha fatto sapere che nei piani dell'azienda non vi sono al momento altre utilitarie green.

Il motivo è molto semplice, il mercato non le vuole visto che la maggior parte degli automobilisti è propenso all'acquisto di SUV, anche se compatti, come ad esempio la Fiat 600, presentata in diretta streaming a inizio mese.

A svelare i piani futuri del glorioso marchio di automobili giapponesi è stata Rebecca Adamson, Head of Automobile di Honda UK, durante il lancio della nuova Honda e:NY1 in Norvegia: “Non ci saranno più auto delle dimensioni della Honda e, posso dirlo con sicurezza. La domanda di mercato nel Regno Unito è il settore dei SUV, ecco perché l'attenzione è lì. È una linea di prodotti guidata dal mercato. Finché questo sarà il mercato, continueremo ad essere guidati dai SUV”.

Tradotto quindi in poche parole, ai guidatori non interessano le city car ma gli Sport utility vehicle. Che il mercato andasse in tale direzione lo si era capito ormai da anni, e anche per questo Fiat ha deciso di trasformare la nuova Panda in un B-SUV, anche se comunque low cost.

La grande propensione all'acquisto degli automobilisti per i SUV è stata compresa forse prima di tutti da Dacia, che ha cercato di introdurre sul mercato delle auto economiche appartenenti a questa categoria, incontrando così il desiderio del pubblico.

Del resto le utilitarie o city car ormai non esistono più visto che tali modelli sono nate storicamente come auto del popolo grazie ad un costo molto contenuto, ma tenendo conto che in Italia un'auto nuova ha un prezzo medio di 30mila euro, è chiaro come ormai la filosofia della vettura a basso costo sia purtroppo solo un ricordo del passato.