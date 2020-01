La Honda E potrebbe arrivare anche in versione Type R?

L'Honda e è una delle elettriche più interessanti tra quelle in procinto di entrare nel mercato. Un design peculiare, tanta tecnologia a bordo e tutte le carte in regola per differenziarsi dalla massa. Ora Honda apre le porte ad una possibile versione ad alte prestazioni della Honda e. Vediamo quello che sappiamo.

Top Gear è riuscita infatti ad "estorcere" una dichiarazione interessante a Takahiro Shinya, l'Assistan Large Project Leader di Honda, a sua volta Head of Dynamic Performance.

"Beh, questa nuova piattaforma, il nuovo motore e i freni possono sicuramente supportare maggiore potenza", ha raccontato Shinya al redattore di Top Gear bramoso di sapere se vedremo mai una Honda e più cattiva. "Quello che posso dire è che amiamo Type R, è un brand così potente per noi. Da ingegneri vorremmo creare una versione Type R per ogni modello, ma ovviamente è quello che vogliono i clienti che conta davvero".

Insomma, in futuro qualcosa potrebbe muoversi. A maggior ragione perché, come abbiamo già visto, quello delle auto elettriche è un mercato che si vince anche —quanto meno a livello di marketing— a colpi di accelerazioni fulminee e gare affiatate.

Le performance della Honda e non sono comunque indifferenti, per una visione panoramica delle feature e delle caratteristiche di questo veicolo vi rimandiamo a questa news.