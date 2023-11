Honda CUB sei tu? Lo scooter FELO dedicato al SIC a EICMA 2023

FELO, il marchio specializzato in veicoli elettrici ad alte prestazioni, è arrivato a EICMA 2023 alquanto agguerrito - con tanto di sorpresa che farà felici gli appassionati delle due ruote e i tifosi del mai dimenticato Marco Simoncelli.

Partiamo proprio dal nuovo FELO FW03 SIC58 Limited Edition, modello speciale dedicato proprio al compianto pilota di MotoGP presentato a EICMA da Paolo Simoncelli, il padre. Parliamo di uno speciale scooter in edizione limitata (solo 580 unità) che sarà venduto al pubblico a 5.990 euro con 5 anni di garanzia sulla batteria. Anche se il design è a dir poco vintage (un omaggio al leggendario CUB di Honda), la tecnologia al suo interno è 100% elettrica. Lo scooter può raggiungere gli 80 km/h di velocità, 120 km di autonomia. Le stesse caratteristiche tecniche le ritroviamo anche a bordo del nuovo FW03 STD, con livrea standard e non dedicata al SIC. In questo caso il prezzo è di 5.390 euro, si sale invece a 5.590 euro per l’FW03 Type 2 che integra anche una presa di ricarica di Tipo 2 per le colonnine pubbliche.

Novità assoluta 2024 è anche il nuovo FW05, basato sull’attuale FW06. È una sorta di versione “lite” con 5 kW di potenza massima, ABS di serie sul disco anteriore, 80 km/h di velocità massima e un prezzo al pubblico di 4.990 euro. Anche in questo caso la garanzia sulla batteria è di 5 anni come su tutti i modelli FELO.

Arriviamo così al prodotto di punta FW07: una vera scheggia, con 125 km/h di velocità massima, 140 km di autonomia, 12 kW di potenza al suo picco. È dotato di un caricabatterie integrato con presa di Tipo 2, è dunque possibile ricaricare lo scooter alle colonnine AC, inoltre abbiamo l’ABS sul disco anteriore. Il prezzo al pubblico è di 6.890 euro. Tutti i nuovi modelli FELO saranno in Italia da febbraio 2024.

