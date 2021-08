Questa Honda CRX ha superato un milione e mezzo di km, con motore e cambio originali

Le auto, come moltissime altre cose, se tenute bene e con attenzione possono regalare emozioni per tantissimi anni. Certamente non è una regola fissa, può succedere che un’auto esali l’ultimo respiro anche con manutenzioni regolari, ma indubbiamente un po’ di cure fanno bene. L’esempio è questa Honda CRX Si del 1991.

Questo esemplare rosso è di proprietà di Honda Tampa, in Florida, e ha superato un milione di miglia (oltre un milione e mezzo di km), come andata e ritorno sulla Luna per due volte consecutive, o 40 volte il giro della Terra.

Quest’auto è stata acquistata dalla concessionaria nel 2015, e in quell’occasione venne postata l’immagine della vettura e del suo contachilometri, che segnava 1002473 miglia (1613323 km). L'auto è ora esposta all'interno del salone, e su di essa è applicato un adesivo verde che indica il chilometraggio raggiunto, con l’aggiunta di un miglio, quanto percorso prima di entrare definitivamente nel salone.

L’auto è ancora originale in tutto e per tutto, compresi gli interni, anche se bisogna ammettere che la verniciatura venne rifatta dall’ex proprietario 8 anni prima. Il motore e la trasmissione sono gli stessi con cui è uscita di fabbrica, parliamo quindi di un motore 1.6 litri 4 cilindri da 106 CV e 132 Nm di coppia, accoppiato ad un cambio manuale a 5 rapporti.

Il venditore infine ci tiene a specificare che non ha nessuna intenzione di liberarsi della vettura, che è diventata ormai la mascotte del salone.