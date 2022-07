Ecco il nuovo Honda CR-V presentato negli USA, anche ibrido da 204 CV

Anche se non abbiamo notizie ufficiali per l'Europa, Honda ha ufficializzato negli USA la nuova generazione di CR-V, che si presenta al pubblico con un design più sofisticato rispetto al passato e una nuova opzione ibrida per il powertrain.

Esternamente sembra che il SUV abbia preso ispirazione dal Ridgeline e dal Passport TrailSport, con tutte le dimensioni cresciute leggerissimamente. Se gli allestimenti sono quattro, EX, EX-L, Sport e Sport Touring, le motorizzazioni sono due: 1.5 litri turbo 4 cilindri da 190 CV e un sistema ibrido con motore 2.0 4 cilindri con un propulsore ibrido da 204 CV. I cerchi proposti da Honda sono da 18" per la prima motorizzazione, da 18" e 19" per la seconda.

Le dimensioni invece sono identiche per entrambe le varianti: 2.700 mm di passo, 4.693 mm di lunghezza, 1.681 mm di altezza all'anteriore, 1.686 mm al posteriore, mentre la larghezza è di 1.864 mm. All'interno dell'abitacolo abbiamo un cluster digitale da 7 pollici e uno schermo centrale con tanto di manopola per il volume, forse un tantino old-style. Tutto cambia con gli allestimenti EX-L e Sport Touring, che ottengono uno schermo da 9" per l'infotainment con Android Auto e Apple CarPlay e un pad per la ricarica wireless del telefono da 15 W.