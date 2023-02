Honda CR-V Hybrid Racer: quando il SUV diventa un'auto da corsa

I SUV sono diventati il segmento dominante del mercato, al punto che alcuni modelli storici hanno cambiato natura per omologarsi alla moda, come la Renault Espace 2024 che abbandona il look da minivan. I SUV sono sempre più di moda, e diventano anche auto da corsa, come l’assurdo Honda CR-V Hybrid Racer da 800 CV.

Come tutte le creazioni si questo tipo, della CR-V originale è rimasto davvero poco, giusto alcuni elementi della carrozzeria che la ricordano, perché per il resto siamo di fronte ad un mezzo fuori di testa che Honda rivelerà ufficialmente il prossimo 28 febbraio. Si tratta di un progetto partorito dalle menti creative di ingegneri e designer dei centri Performance Development e Auto Development di Honda, affiancati dalla North America Auto Design Division.

Come è facile immaginare, l’auto è un tripudio di fibra di carbonio e appendici aerodinamiche, la cui punta di diamante è l’immenso alettone posteriore, che potrebbe diventare una perfetta tavola da imbandire durante le feste natalizie. Quando al motore, anche qui è tutto diverso: il propulsore si trova in posizione centrale, subito dietro ai sedili, e al posto dell’unità di una CR-V, sembra esserci il V6 ibrido derivato dalla Honda NSX, che però in questo caso arriva a toccare gli 800 CV di potenza.

Al momento sembra di essere al cospetto di un progetto nato quasi per caso, ma quando il 28 febbraio avverrà il reveal ufficiale, siamo piuttosto certi che Honda comunicherà dove avrà intenzione di utilizzarla, e vista la tipologia di preparazione, non sarebbe così strano vederla sulla linea di partenza della Pikes Peak 2023 (alla Pikes Peak 2023 vedremo la Tesla Model 3 più estrema di sempre).