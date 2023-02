La nuova Honda CR-V 800-HP in azione è uno spettacolo: 'canta' meglio di una Formula 1

Torna a mostrarsi l'Honda CR-V Hybrid Racer, il SUV trasformato in auto da corsa, in grado di sviluppare ben 800 cavalli. La casa automobilistica nipponica ha pubblicato un teaser davvero adrenalico che mostra la “belva” in azione.

La versione ibrida della Honda CR-V è in sviluppo da parte di Honda Performance Development, Auto Development Center e North America Auto Design Division di American Honda, ed è una vera e propria auto da corsa in grado di sviluppare 811 cavalli, più dell'Acura ARX-06 che ha vinto la 24 ore di Dayton pochi giorni fa.

Sotto il cofano un motore da 2.0 litri accoppiato a due motori elettrici che sviluppano 204 cavalli, e che permettono di raggiungere prestazioni davvero esagerate. La nuova CR-V Hybrid Racer presenta anche delle vistose appendici aerodinamiche degne dell'arrampicata su Pikes Peak, a cominciare da una enorme ala posteriore, passando da parafanghi allargati, numerosi elementi in fibra di carbonio e non solo.

Ovviamente anche all'interno la vettura da corsa di Honda è stata completamente rivista con un volante da gara, una scocca posteriore apribile (che fa pensare ad un motore posizionato centralmente), roll barr e tutto ciò che solitamente si vede all'interno di una vettura da gara.

Ma quali saranno i piani per la CR-V Hybrid Racer Project Car? Al momento tutto tace di conseguenza non è chiaro sapere la destinazione d'uso, anche se non è da escludere proprio un impiego presso l'International Hill Climb Pikes Peak, a cui parteciperà anche la Tesla Model 3 di Unplugged, e che si terrà come ogni anno il prossimo 4 luglio, Giorno dell'Indipendenza negli Stati Uniti.

In ogni caso, Honda sta facendo di tutto per aumentare l'hype nei confronti della sua vettura, e nelle scorse ore ha pubblicato un video dell'auto in azione in cui si sottolinea un suono davvero sublime della stessa, meglio di un'auto da Formula 1: lo trovate qui sopra.