Honda CR-V 2023 si mostra negli interni: 'maggiori dettagli' il 12 luglio

Lo scorso maggio Honda ha confermato l’arrivo delle nuove CR-V e Pilot modelli 2023 entro fine 2022, aggiungendoci l’Accord Hybrid per il 2023. In queste ore, però, ha pubblicato un’immagine teaser della CR-V 2023 che illustra l’interno rinnovato del crossover anticipando “maggiori dettagli” il 12 luglio.

La CR-V del 2023 non avrà interni radicalmente diversi rispetto alla ultima Civic: l’immagine teaser pubblicata in queste ore e ripresa da Motor 1, difatti, mostra come il crossover in arrivo nell’estate 2022 presenta lo stesso layout generale della Civic prediligendo però il posizionamento dello schermo per il sistema infotainment sul cruscotto, sopra la rete che nasconde le prese d’aria.

Cambia poi la console centrale rispetto alla Civic, dato che la leva del cambio della CR-V 2023 cambia orientamento e i portabicchieri sembrano ora nascosti davanti al bracciolo. Generalmente, la soluzione adottata sembra più elegante, moderna e spaziosa.

Al momento della scrittura della notizia Honda non ha ancora lasciato trapelare dettagli alcuni sul gruppo propulsore, ma sappiamo già che il produttore giapponese vuole lanciare una versione ibrida assieme alla tradizionale versione a combustione. Ogni maggiore dettaglio verrà reso noto il 12 luglio, magari con altri teaser.

Restando in casa Honda, sempre a maggio la società ha presentato il SUV compatto ZR-V, il quale arriverà in Europa nel 2023.