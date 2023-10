La Honda CR Electric è realtà: la moto da cross elettrica pronta al debutto in gara

La mobilità elettrica ha ormai coinvolto anche i grandi colossi delle due ruote. Proprio qualche ora fa Yamaha ha anticipato il Motoroid 2, un progetto fantascientifico che forse non diventerà mai realtà, Honda invece sta dimostrando di essere più concreta con la nuova CR Electric.

Si tratta di una moto da cross a zero emissioni a cui il colosso giapponese sta lavorando da diversi anni, una prima versione infatti l’abbiamo vista al Tokyo Motorcycle Show del 2019. Oggi siamo finalmente in grado di ammirare una variante della CR fatto e finito praticamente al 100%, completo di ammortizzatori Showa, freni Nissin e gomme Dunlop.

La moto è addirittura pronta per gareggiare nel Round 8 dell’All Japan Motocross Championship, ovvero la Saitama Toyopet Cup che si terrà presso l’Offroad Village Saitama i prossimi 28 e 29 ottobre 2023. Per la Honda CR Electric si tratta della prima competizione in assoluto, ma non solo: è anche la prima volta che la grande H gareggia con una moto elettrica sviluppata in-house in qualsiasi competizione. A suo modo si tratterà di un momento storico per Honda e per il mondo delle competizioni a due ruote, che vuole ovviamente contribuire assieme ad altre realtà a diminuire l’impatto della CO2 nel mondo.

A guidare la CR Electric ci sarà Trey Canard, già campione AMA Pro Motocross 250 nel 2010. Purtroppo Honda non ha diffuso dettagli tecnici in merito al veicolo, probabilmente conosceremo i dettagli solo quando Honda deciderà di produrre in serie la CR Electric e venderla agli appassionati.