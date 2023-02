Honda continua a diffidare dell'elettrico e investe pesantemente nell'idrogeno

Honda, come la quasi totalità delle case automobilistiche giapponesi, continua a diffidare dell'elettrico, di conseguenza ha deciso di investire pesantemente sull'idrogeno. Entro il 2024 dovrebbe arrivare un nuovo modello di auto Fuel Cell.

Dopo i dubbi sull'elettrico di Toyota e l'addio di Toyoda, un'altra storica casa automobilistica della terra del Sol Levante storce il naso di fronte ad un futuro full electric ed è per questo che sta puntando su una vettura caratterizzata da una nuova generazione di sistemi di celle a combustibile (le cosiddette fuel cell) a idrogeno sviluppate assieme agli americani di General Motors.

Obiettivo, riuscire a piazzare 2.000 vetture a idrogeno entro il 2025, per poi arrivare alla cifra di 60mila nel 2030 e a “poche centinaia di migliaia” dal 2036 in avanti. Una tecnologia che sarà destinata tra l'altro non solo alle auto ma anche ai macchinari ad uso commerciale o edile, di conseguenza Honda non intende affatto abbandonare quella tecnologia a cui sta lavorando da 25 anni, dal 1998, con cospicui investimenti.

L'Ue ha ufficializzato lo stop alla vendita dei motori termici dal 2035, 'consigliando' di puntare sull'elettrico, ma in Giappone sono assolutamente convinti che la strada per raggiungere la sostenibilità sia percorribile anche con altri mezzi, a cominciare appunto dall'idrogeno, così come la produzione di energia da fonti rinnovabili.

La nuova generazione di fuel cell a idrogeno dovrebbe avere un ciclo di vita pari al doppio rispetto a quella attuale di Clarity, oltre ad una forte riduzione dei costi di produzione grazie all'investimento in materiali innovativi e nuovi formati per le stesse celle. In Asia oltre ad Honda anche Toyota e Hyundai stanno puntando forte sull'idrogeno, mentre nell'Ue e negli Stati Uniti le case automobilistiche sono maggiormente concentrate sull'elettrico: quale sarà la scelta giusta solo il tempo ce lo dirà.