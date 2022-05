Honda conferma: nuove CR-V e Pilot in arrivo nel 2022, Accord Hybrid nel 2023

Dopo la presentazione del SUV compatto ZR-V la nipponica Honda ha svelato ai media la prossima generazione di molti dei suoi modelli principali nei prossimi anni. Tramite Motor1, dunque, scopriamo quali sono i cavalli di battaglia in arrivo sul mercato internazionale. Piccolo spoiler: il 2022 rimane l’anno dei SUV.

A parlarne sono stati non solo la senior manager delle pubbliche relazioni di American Honda, Jessica Fini, ma anche il vicepresidente della divisione Sales per American Honda, Mamadou Diallo. La prima ha affermato che il 2022 si confermerà l’anno del SUV con l’introduzione di nuovissimi HR-V, CR-V, CR-V Hybrid e Pilot. Diallo, invece, ha dichiarato quanto segue: “Il nostro percorso verso l'elettrificazione accelera davvero questo autunno con un volume di vendite più elevato del nostro nuovissimo CR-V Hybrid e il prossimo anno con un nuovissimo Accord Hybrid. E in futuro, reintrodurremo la Civic Hybrid”.

Al momento è difficile capire se ci saranno differenze tra i modelli in arrivo tra Cina, Giappone, Stati Uniti e il Vecchio Continente; o meglio, quali saranno. Ad ogni modo, è chiaro che la casa del Sol Levante intenda puntare molto sull’elettrificazione così da adeguarsi al futuro del mercato automotive il prima possibile. Insomma, siamo proprio nel pieno della corsa verso l’avvenire.

Tra l’altro, ricordiamo che GM e Honda collaboreranno per lanciare “milioni di veicoli elettrici economici” in tutto il mondo entro il 2027.