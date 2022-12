Honda conferma che i modelli Type R continueranno ad esistere anche nell'era elettrica

Honda ha tolto i veli dalla Civic Type R TCR da competizione, ma ha anche fornito alcune informazioni su quello che sarà il futuro dei modelli sportivi della casa. Il futuro parla elettrico, e lo sappiamo, ma a quanto pare la sigla Type R è destinata a rimanere anche se sotto al cofano non ci sarà più un motore termico.

La notizia arriva direttamente dalle parole di Hideki Kakinuma, ingegnere capo dei progetti Type R, che ha sottolineato quanto sia importante la divisione sportiva del brand Honda, aggiungengo che “Senza Type R, non c’è Honda”.

Kakinuma ha poi evidenziato che si può ottenere un’impronta neutrale sulle emissioni anche in altri termini, senza l’obbligo di abbandonare il motore termico: “La neutralità del carbonio non deve essere focalizzata sul propulsore stesso. Può avere la possibilità di realizzarla anche se stai guidando un'auto con un ICE. Quindi non rifiuterei la possibilità che il prossimo Tipo R possa essere ICE. Tuttavia, date le circostanze attuali, ciò è molto improbabile”.

L'ingegnere capo ha continuato: “Ma la stessa Type R non dipende dal gruppo propulsore. È una certa filosofia, un principio della gioia di guidare, e questo coinvolge molti aspetti... Se questa eccitazione può essere fornita con un certo propulsore carbon neutral o in qualche modo elettrificato - o una tecnologia completamente diversa - anche questo sarà un modello Type R”.

Dunque Honda proverà a trovare vie alternative alla completa elettrificazione, e non è detto che la prossima Type R possa essere full electric, dal momento che la Civic Type R è già predisposta per accogliere un eventuale powertrain plug-in hybrid. La via del 100% elettrico c’è, e potrebbe essere la più “semplice” da attuare, ma per il brand nipponico la sfida è appena iniziata, e col tempo scopriremo in che modo otterranno la “carbon neutrality”, ma quel che è certo, è che il focus dei modelli Type R sarà sempre la guida (si vocifera che la Honda Civic Type R abbia siglato un nuovo record al Nurburgring), dunque i fan possono dormire sonni tranquilli.