Honda Civic Type RS, la versione speciale che forse nessuno conosce

Esiste una vettura che forse conoscono in pochi. Una versione speciale della Honda Civic R realizzata in onore del record segnato sul circuito del Nürburgring, che potrebbe diventare presto il sogno proibito di molti appassionati dello storico modello nipponico. Sì, proibito, perché a quel prezzo...

Bisogna tornare indietro allo scorso aprile, quando in Germania la berlina compatta del brand giapponese di Minato ha chiuso sulla famosissima pista tedesca con un tempo pari a 7 minuti e 44 secondi (ne abbiamo parlato qui: Honda Civic Type R registra il record al Nurburgring, ma c'è un 'trucchetto'... il video). Una vera impresa, che a quanto pare è valsa un'edizione speciale molto interessante. Si chiama Honda Civic Type RS, ne tratta il magazine online francese parlando di un modello che verrà commercializzato in Francia. A dire il vero, leggendo l'intero articolo, si viene a sapere che Honda non ha uno stock europeo di questo modello, e che la produzione avviene (in Giappone) esclusivamente dietro prenotazione, il che equivale anche a un aumento di listino.

Comunque sia, la Civic Type RS ha poco a che vedere con una tradizionale Type R (Honda Civic Type R-GT: la belva Super GT di HRC sta arrivando). Infatti, in questo caso la vettura è mancante di molti componenti, quali copri bagagli, climatizzatore automatico bizona, specchietto retrovisore centrale automatico, la regolazione elettrica degli specchi, il riscaldamento degli specchietti, i sensori di parcheggio, l'illuminazione specchietto di cortesia, la navigazione sistema. Mancanze che valgono un alleggerimento complessivo pari a 24 kg.

Il vero deterrente di questa speciale Civic è sicuramente rappresentato dal suo prezzo, oggettivamente salato. Il listino parla di 65.800 euro, invece dei 57.220 euro necessari per una Type R normale; ma a causa di una penale, una tassa green attualmente in vigore in Francia, la somma sale addirittura a 98.735 euro. Ne sanno qualcosa gli amanti della GR Yaris, che in Francia costa quasi 100.000 euro causa tassa green.