Honda Civic Type R si fa vedere al Nurburgring: le foto spia da bordo pista

La Honda Civic Type R 2023 sta per arrivare: in vista del lancio globale tra giugno e luglio, oltre a registrare nuovi record a Suzuka i professionisti della casa nipponica hanno deciso di portare la Civic Type R 2023 sul circuito del Nurburgring per qualche giro veloce, noncuranti delle spie pronte a fotografare la vettura camuffata.

Grazie ai colleghi di Motor1 abbiamo accesso alla serie di fotografie che potete trovare in calce alla notizia, dove si vede chiaramente la futura hot hatch del Sol Levante alle prese con una curva del tracciato tedesco. I dettagli stilistici più importanti rimangono ancora nascosti dalla mimetica che da mesi copre ogni prototipo della Civic Type R 2023, ma si riesce comunque a vedere l’unione dello stile della Civic con i tratti distintivi della Type R, dall’alettone più imponente al paraurti anteriore più sportivo.

Sotto il cofano ci aspettiamo invece importanti aggiornamenti alle prestazioni, grazie alla dotazione dell’inedito motore turbo da 2,0 litri da possibilmente più di 306 cavalli. Qualche indiscrezione segnalata in passato parla addirittura di un motore ibrido da 400 cavalli, ma a oggi rimane un rumor da prendere con le pinze. Il resto del kit riceverà altrettanti aggiornamenti, soprattutto lato aerodinamica e maneggevolezza.

Considerato che la Type R arriverà sul mercato internazionale il prossimo giugno – eccetto per gli Stati Uniti, dove debutterà a luglio -, non ci resta che attendere pazientemente il reveal ufficiale.

Rimanendo in casa Honda, giusto ieri la casa del Sol Levante ha presentato il SUV compatto ZR-V in arrivo in Europa nel 2023.