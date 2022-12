Honda Civic Type R TCR, giù il sipario: il nuovo bolide pronto per le pista

Giungono interessanti notizie per tutti i fan della mitica Honda Civic: dopo l'aggiornamento dei listini italiani della Type R, è stata svelata la versione da pista a marchio TCR, la Civic più potente in circolazione.

A mostrarla al mondo è stata la Jas Motorsport, scuderia che ha mostrato la vettura che debutterà in tutto il mondo a partire dal 2023, basata sulla FL5 Type R, e consegnata ai clienti a partire dal prossimo mese di aprile. Si tratta delle terza versione di una TCR basata sulla Civic, dopo le FK2 e le FK8, quest'ultima datata 2017 e di conseguenza la più vecchia del gruppo di Honda su pista. “Siamo lieti ed entusiasti di rivelare la nuovissima Honda Civic Type R TCR, progettata e costruita da JAS Motorsport presso la nostra struttura specializzata ad Arluno. Ringraziamo Honda per il nuovo rinnovato impegno nei confronti delle corse dei clienti a livello globale attraverso un programma TCR di cui siamo incredibilmente orgogliosi di essere al centro”, sono le parole di Mads Fischer, JAS Motorsport TCR Project Leader, nel commentare la notizia. Il manager danese ha aggiunto: “La nuova Type R TCR presenta miglioramenti significativi nel telaio, nel motore, nelle sospensioni e nella frenata. Abbiamo utilizzato la vasta conoscenza acquisita attraverso i programmi Customer Racing NSX GT3 e Civic Type R TCR per creare un abitacolo completamente rinnovato”. A questo punto si attende di capire quando debutterà in pista la nuova belva di casa Honda. A riguardo Jas Motorsport non ha fornito alcun dettaglio in merito, anche perchè i programmi per la prossima stagione agonistica non sono stati ancora resi pubblici. Del resto il 2023 sarà una sorta di anno di rivoluzione per il mondo del turismo, visto che debutterà il campionato TCR World Tour che andrà a rimpiazzare il FIA World Touring Car Cup e verrà introdotto anche un ranking che terrà in considerazione tutti i risultati conseguiti negli eventi TCR da parte dei piloti.In attesa di ulteriori dettagli in merito vi ricordiamo il recente record al Nurburgring della Honda Civic Type R, un tempo di circa 7 secondi inferiore al precedente modello.