Una Honda Civic Type R sbatte contro un palo e si divide in due: un incidente clamoroso

La Honda Civic Type R è una delle hot hatch più desiderate e prestanti in circolazione, ma nella vita di tutti i giorni è pur sempre una vettura normale, esposta ai rischi e ai pericoli della strada. E in questo caso ha pagato a caro prezzo le insidie del traffico, rimanendo vittima di un incidente pazzesco, che per fortuna non ha visto feriti.

Un video postato su Facebook da un certo Vincent Nieto, mostra la povera Honda Civic Type R azzurra, letteralmente divisa in due a seguito di una collisione con un palo nei pressi di un fast food nella città di Denver, in Colorado. Nei commenti del video sono intervenuti i protagonisti della vicenda, che hanno fatto chiarezza sull’accaduto.

A parlare è stata Renee Gutierrez-Martinez, madre della proprietaria dell’auto, che quel giorno si trovava in auto insieme al ragazzo di sua figlia, che era alla guida della Honda. Kevin Acosta, questo il nome del ragazzo, ha detto che sono stati colpiti da un vecchio signore durante l’attraversamento di un incrocio, e l’impatto ha scagliato l’auto contro il palo della luce a lato strada con una violenza tale da spezzarla in corrispondenza della parte finale delle porte posteriori.

Incredibilmente, e per fortuna, tutti ne sono usciti illesi, compreso il signore che ha innescato la carambola, ma ovviamente non si può dire lo stesso della Type R, che farà il suo ultimo viaggio verso uno sfasciacarrozze. Il motore dovrebbe essere ancora intatto, e chissà che non possa essere recuperato o messo in vendita. Se così non fosse, si potrebbe utilizzare per creare un ottimo tavolino da caffè, come è successo con questo motore V6 Alfa Romeo.