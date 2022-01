Una Honda Civic Type R ripresa in terza persona: sembra un videogioco

YouTube è oramai pieno di video che riguardano l'automotive, con content creator specializzati che non sanno - letteralmente - più cosa inventarsi per intrattenere il loro pubblico. Qualcuno però qualcosa di nuovo l'ha portato davvero: guardate questa Honda Civic Type R (FK8) ripresa in terza persona.

Se siete stanchi dei classici video sull'autostrada tedesca (a tal proposito guardate cos'ha fatto Radim Passer in Germania, andando a 417 km/h sull'Autobahn con una Bugatti), l'idea di TypeRSpeed potrebbe incuriosirvi. Magari non è proprio la primissima volta che assistiamo a qualcosa del genere (guardate questa Mazda RX-8 che sembra un videogioco), avevamo già visto in passato inquadrature che potevano ricordare famosi videogiochi, in questo caso però possiamo goderci più di 4 minuti di filmato con il sound accattivante della vettura, che di default monta un motore 2.0 litri K20C1 Turbocompresso abbinato a un cambio manuale a 6 marce.

Di appena 1.380 kg il suo peso, potete dunque immaginare quanto possa "volare" non appena si preme sull'acceleratore. Se invece state pensando di ricreare l'effetto videogame per i vostri video, riuscire nell'intento non è poi così difficile, basta montare una GoPro Max sul retro della vostra auto e poi lasciare che il software di editing cancelli l'asta di sostegno.