Honda Civic Type R registra il record al Nurburgring, ma c'è un 'trucchetto'... il video

Ha fatto il giro del web la notizia del record al Nurburgring da parte della Civic Type R. La splendida berlina sportiva nipponica ha fermato il cronometro sotto gli 8 minuti, precisamente 7 minuti, 44 secondi e 881 millesimi, staccando di quasi mezzo secondo il precedente record della Renault Megane RS Trophy-R stabilito nel 2019.

I colleghi di Carscoops hanno però scoperto che la Civic Type R, auto in vendita in Italia da 54mila euro, che è scesa in pista non è quella acquistabile presso il concessionario locale, in quanto si tratta di una versione leggermente diversa da quella di serie.

Prima di tutto è il modello europeo e con la guida sinistra e con 325 cavalli di potenza (quello americano ne ha 315), ma soprattutto, è una versione più leggera denominata Type RS, cosa che, stando ai media americani non sarebbe stato menzionata nel comunicato stampa ufficiale degli Stati Uniti, mentre vi era una menzione in HondaEurope.

In poche parole la Civic che è scesa in pista al Nurburgring è stata alleggerita di vari componenti come ad esempio il navigatore satellitare, l'aria condizionata, i sensori di parcheggio, e anche la funzione di oscuramento automatico per lo specchietto retrovisore, mentre gli specchietti retrovisori erano manuali e senza la regolazione elettronica.

Non è ben chiaro a quale peso si faccia riferimento, ma in ogni caso è probabile che stiamo parlando dell'ordine di una cinquantina di kg (cifra non ufficiale). Il modello sceso in pista nell'inferno verde montava anche degli pneumatici speciali: di serie la R utilizza i Michelin Pilot Sport 4S 265/30 ZR19, ma l'auto dei record presentava dei Michelin Pilot Sport Cup 2 Connect, gomme utilizzate per la pista e che permettono di inviare in tempo reale i dati degli stessi tramite app dedicata.

Stando a Carscoops, in Europa questi pneumatici non sono forniti di serie sulla Civic Type R di conseguenza bisogna comprarli a parte da Michelin, mentre in Asia e negli Usa si possono ordinare dai concessionari Honda.

Ovviamente lungi da noi sminuire l'incredibile record di una vettura che è a dir poco stupenda e leggendaria per quanto riguarda le sportive, era solo una precisazione che ci sentivamo di riportare. Tra l'altro l'Honda Civic Type R è utilizzata tutti i giorni da John Cena: un motivo ci sarà.