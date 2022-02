Honda Civic Type R da record per l'ottava volta: battuto tempo su pista al The Bend

In attesa del debutto ufficiale della Honda Civic Type R 2023 mostrata a Suzuka, c’è chi ancora si affida alla Honda Civic Type R Limited Edition ora in commercio per correre su alcuni tracciati e battere i precedenti record in essi stabiliti. Questo è il caso del nuovo miglior tempo registrato al circuito The Bend per auto a trazione posteriore.

Con un filmato pubblicato dall’account ufficiale Honda Australia su YouTube, il produttore giapponese ha voluto celebrare questa nuova “vittoria” al The Bend Motorsport Park in Australia superando non uno ma ben due record: prima di tutto, una Honda Civic Type R base ha concluso il giro con il tempo di 2.13.251, battendo il precedente record di 2.14.316 fissato nel 2019. Dopodiché, la Type R Limited Edition ha fatto il bis con il tempo di 2:12.260.

C’è stato un importante aiuto alla guida: Tony D’Alberto, campione di Super2 e Australian GT Endurance e ora pilota per Honda nella TCR Australia Series. Per lui, “la Civic Type R standard è bilanciata meravigliosamente ed è una gioia da guidare su tracciato, mentre la Type R Limited Edition offre più velocità e grip, incoraggiando a dare di più nel tentativo di fare il giro perfetto. Se le condizioni fossero state leggermente migliori, avrei potuto guadagnare qualche decimo e portare la Type R Limited Edition entro i 2 minuti e 11 secondi”.

Questo resta comunque un altro importante traguardo per la Type R Limited Edition che, a pochi mesi dal suo ritiro, continua a macinare record nella classe FWD: basta vedere i tempi registrati a Nürburgring Nordschleife, Hungaroring, Estoril, Silverstone, Spa-Francorchamps, MagnyCours, Bathurst e Suzuka. Insomma, un palmarès non da poco.