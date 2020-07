Questa Honda Civic Type R ha un prezzo assurdo, ma c'è un motivo

Per i collezionisti di automobili sono principalmente due i motivi per i quali alcuni esemplari valgono un occhio della testa, e sono da ricercare nella rarità e nelle condizioni generali del veicolo. Non fa poi così tanto strano quindi che una Honda Civic Type R sia finita in vendita per ben 90.000 dollari.

Se state già pensando che una cifra simile sia ridicola, vi invitiamo a proseguire la lettura poiché forse cambierete idea. Innanzitutto non è una normale Civic, ma è una Type R. Certo, neanche in questo caso staremmo parlando di un veicolo raro, e infatti non è neanche una Type R qualunque, ma una Type R Mugen, e cioè una variante estremamente limitata e costruita a mano che, secondo i ragazzi di Motor Trend, può vantare alberi a camme migliorati, pistoni rivisti, scarichi in acciaio inossidabile, prese d'aria ritoccate e persino di una mappatura alla ECU che incontra i gusti del suo proprietario e del modo nel quale guida la vettura.

A connettere la carrozzeria all'asfalto provvedono invece quattro cerchi forgiati molto leggeri, pinze freno monoscocca a quattro pistoncini e sospensioni "completamente riviste". A rendere visibili le differenze troviamo poi paraurti anteriori e posteriori certamente più aggressivi, un grosso alettone e gli immancabili marchi Mugen posti un po' dappertutto.

Per quanto concerne le specifiche tecniche possono risultare non eccitanti i 240 cavalli di potenza e i 218 Nm di coppia erogati, ma in questo caso dovrete accontentarvi. A ogni modo Honda, circa 10 anni fa, decise di produrne appena 20 esemplari, e secondo il listino quello delle immagini in calce è l'ultimo mai assemblato, dotato di numero di telaio #21, perché una vettura con numero di telaio #13 non è mai stata costruita per ragioni legate alla superstizione.

Stiamo parlando di un esemplare che ha percorso 17.700 chilometri in totale, il quale è stato messo in vendita a Hong Kong da Contempo Concept per una cifra 76.627 euro. Se siete interessati, date un'occhiata al sito del rivenditore.

