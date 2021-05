Honda Civic Type R Mugen RR: paghereste oltre 100.000 euro per questa rarità?

Quando i marchi Civic e Type R si incontrano succede sempre qualcosa di magico, nel caso della vettura protagonista di questa notizia c'è anche un terzo incomodo: Mugen Motorsports.

Si chiama Civic Type R Mugen RR, è parte della gamma FD2, ed è stata prodotta in trecento esemplari nel 2007. Uno di essi è attualmente in vendita presso Torque GT, concessionario britannico specializzato in auto nipponiche. Quando si parla di Mugen originali il prezzo sale sempre alle stelle, lo abbiamo notato con la Honda Civic Type R Mugen FN2 quotata circa 75.000 euro. Le cose si fanno ancora più interessanti con la RR, prezzata 104.500 euro - al cambio attuale - da Torque GT.

Ma cosa rende così speciale questa Civic a parte la tiratura limitata? In primis una dieta dimagrante che ha limitato il suo peso a secco a 1.255 chilogrammi: qualche elemento è stato realizzato il fibra di carbonio, mentre il cofano in alluminio. Il 2.0 litri è stato portato a 240 CV di potenza e 218 Nm di coppia grazie all'adozione di alcune parti Mugen, come gli alberi a camme, l'impianto di scarico e l'ECU. La potenza giunge alle ruote anteriori grazie ad un tradizionale e robusto cambio manuale a sei marce.

Al tocco di esclusività partecipano anche i cerchi in lega a sette razze Mugen, i sedili avvolgenti sportivi Recaro SP-X e, ovviamente, i badge Mugen disseminati sia all'interno che all'esterno della compatta. Questo esemplare, rifinito nel classico Milan Red, ha soltanto 52.946 chilometri sul tachimetro, di cui soltanto 440 percorsi per le strade del Regno Unito. Per gli amanti dei dettagli: si tratta dell'esemplare numero 24 su 300.

Oltre 100.000 euro per una Civic sono tanti, ma siamo sicuri che Torque GT troverà qualche appassionato felice di investire una somma così corposa per il pinnacolo delle Civic ad aspirazione naturale. Nel frattempo la nuova Civic Type R si è scatenata sul Circuito di Suzuka, con un tempo che lascia basiti. (immagini Torque GT)