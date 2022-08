La Honda Civic Type R si mostra in video con tutti gli accessori ufficiali della casa

Honda ha scelto un approccio diverso con la nuova Civic Type R, mettendo da parte il look ultra aggressivo e quasi “fumettoso” della generazione precedente per abbracciare un design più pulito e funzionale alla massima prestazione, non manca però il ricco catalogo di accessori Honda Access per impreziosire la sportiva.

E per farvi un’idea di tutto quello che ha da offrire, Honda Cars ha pubblicato un video su YouTube dove possiamo vedere la vettura in tutto il suo splendore, in un giro panoramico attorno ad essa alla scoperta dei vari componenti. Questo esemplare in particolare è stato esposto in occasione del quarto round del campionato Super GT 2022, in tinta Sonic Gray Pearl, con coperchi degli specchietti optional in tinta rossa.

Sul posteriore dell’auto svetta l’alettone in fibra di carbonio che da solo permette un risparmio di peso di un chilogrammo oltre ad offrire un look più aggressivo e affilato rispetto all’unità originale, e dovrebbe fornire anche dei miglioramenti in termini aerodinamici. Le modifiche proseguono poi all’interno, con i battitacco che sfoggiano il logo Type R retroilluminato, il pomello del cambio in alluminio rivestito in pelle rossa, finiture in fibra di carbonio, tappetini in tinta rossa in accordo con i sedili e un vano per la ricarica wireless dello smartphone.

Il catalogo Honda Access sarò disponibile per le Civic Type R del mercato giapponese, ma ancora non si sa se arriveranno anche in altri mercati, come non sono ancora note tutte le specifiche tecniche della vettura. Nel frattempo Honda sta preparando un attacco al tempo sul Nurburgring per prendersi il record della categoria.