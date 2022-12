La Honda Civic Type R di Max Verstappen torna all'asta: è in condizioni perfette

Esattamente un anno fa CarNext ha pensato a un evento molto speciale, ovvero la vendita della Civic Type R di Max Verstappen per scopi di beneficienza. Tale iniziativa ha riscosso molto successo, ma il nuovo proprietario vuole già liberarsene: la stessa Honda Civic Type R è di nuovo all’asta a partire da 35.000 euro.

Al momento della scrittura della notizia l’asta è già iniziata su Catawiki e vede la vettura venduta circa allo stesso prezzo precedente e nelle medesime condizioni, senza un chilometro in più sul contatore. La Civic Type R in questione è di serie e presenta soltanto lievi segni di usura sul corpo Championship White; insomma, è praticamente in condizioni perfette e ha pure la firma di Max Verstappen sul cruscotto!

L’automobile è stata guidata quotidianamente dal Campione del Mondo di Formula 1 e custodita in garage con estrema cura. Dalla descrizione dell’asta si legge: “Si tratta di un'occasione unica per entrare in possesso della vettura del due volte campione del mondo di F1 Max Verstappen, regalatagli dalla Honda. Il pilota che continua a battere record su record, collocandolo tra i più grandi piloti di Formula Uno di tutti i tempi. La Honda Civic Type-R GT che ha guidato nel tempo libero nella sua prima stagione del titolo mondiale. Incluso certificato di assicurazione di Monaco, firma sul cruscotto e sul retro dell'auto”.

A sei giorni circa dalla chiusura dell’asta si prevede una vendita tra 50.000 e 60.000 euro, vedremo se sarà davvero così.

Nel mentre, proprio ieri Honda ha aggiornato il listino italiano.