Honda Civic Type R Limited Edition: quest'auto è andata sold-out in 4 minuti

Esiste un gruppo, nemmeno poi così di nicchia, di grandi appassionati delle auto in edizione limitata. A volte basta una semplice colorazione speciale ed esclusiva per fare la differenza, altre volte i brand dell'automotive si legano ad altre aziende creando dei progetti unici (pensate alle Abarth in collaborazione con Ferrari o Riva).

Non stupisce, quindi, che alcune di queste edizioni limitate vadano a ruba in pochissimo tempo. Di recente è successo ad una Civic Type R Limited Edition, una versione della sportiva giapponese che si presenta nell'esclusiva colorazione Phoenix Yellow con il tettuccio a contrasto in nero laccato.

In Canada Honda ha deciso di venderne soltanto 100. Non sono bastate. L'auto è andata out-of-stock in appena 4 minuti. Esaurita ancora prima di andare nelle concessionarie: eh già, si trattava di una semplice campagna di pre-adesione, Honda Canada non ha ancora nemmeno annunciato il prezzo del veicolo, che rimane un incognita. Gli interessati dovevano limitarsi a fare un deposito di 1.000$.

La Honda Civic R è un gioiellino che conquista cuori in tutto il mondo, ma il brand si aspettava un simile successo? Risposta sincera? Assolutamente no.

"Ci aspettavamo che la domanda sarebbe stata alta visto che la Civic Type R è un'auto popolare con una fan base forte e leale. Detto ciò, perfino noi siamo rimasti estremamente stupiti dalla velocità con cui è andata in pre-sold", ha spiegato Steve Hui, Assistant Vice-President di Honda Canada.