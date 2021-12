Honda Civic Type R Limited Edition all'asta negli USA, ma è in condizioni irrecuperabili

Mentre in Europa Max Verstappen vende la sua Honda Civic Type R per festeggiare la vittoria della stagione 2021 di Formula 1, negli Stati Uniti gli amanti della hot hatch giapponese hanno subito un duro colpo: una delle poche Honda Civic Type R Limited Edition arrivate negli USA, infatti, è già stata distrutta in un incendio.

I dettagli di tale veicolo, come ripreso da Carscoops, sono stati pubblicati sul portale di vendita all’asta IAAI, dedicato interamente ad automobili danneggiate o distrutte. Sebbene l’inserzionista non abbia pubblicato alcuna informazione in merito all’incidente che ha causato i ben visibili danni, questa particolare Civic Type R Limited Edition risulta ora disponibile per l’acquisto.

Si tratta di uno dei 600 esemplari approdati oltreoceano, ma ora non altro che un misto di plastica e acciaio fusi. Ogni singolo pannello è stato rovinato e i finestrini non ci sono più. Ciò che ci consente di capire di quale Honda Civic si tratta è soltanto qualche piccolo dettaglio della vernice gialla, le pinze freno rosse firmate Brembo e le ruote nere.

Ovviamente questa Honda Civic Type R Limited Edition non tornerà più su strada, e non è nemmeno chiaro quanto senso abbia riproporla all’asta in tali condizioni. Un grande peccato, data la rarità del modello.