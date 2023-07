Honda Civic Type R-GT: la belva Super GT di HRC sta arrivando

Al Salone di Tokyo dello scorso gennaio, Honda ha presentato la Civic Type R-GT Concept, un’anteprima della vettura destinata a sostituire la NSX-GT Type S nel campionato Super GT. La casa giapponese ha ora annunciato i primi test della vettura vera e propria, che si svolgeranno il 25 e il 26 luglio all’Okayama International Circuit.

Il Super GT, noto agli esordi come All Japan Grand Touring Car Championship, rappresenta uno dei campionati motoristici più prestigiosi del Giappone e di tutta l'Asia. In gara sono previste due classi, la GT300 e la GT500; la Honda Civic Type R-GT rispetta il regolamento GT500, che caratterizza le vetture più veloci, costruite su di un telaio monoscocca in fibra di carbonio e capaci di erogare oltre 650 CV. La precedente Honda NSX-GT Type S ha trionfato nel campionato 2020 con i piloti Tadasuke Makino e Naoki Yamamoto.

Honda ha dichiarato che la nuova Civic Type R-GT raccoglierà l’esperienza maturata con la Civic Type R stradale, modello disponibile anche in Italia. Lo sviluppo della versione da competizione è stato affidato alla Honda Racing Corporation. “Siamo molto lieti di poter iniziare i test in pista della Civic Type R-GT”, ha dichiarato Koji Watanabe, presidente di HRC, aggiungendo: “è un’auto da corsa che presenta aerodinamica, motore e altre tecnologie possibili grazie all’esperienza che HRC ha accumulato affrontando sfide in numerose gare sia in Giappone che all’estero”.

La Honda Civic Type R-GT debutterà nel Super GT nella stagione 2024, quindi potremo ammirarla in gara nell’aprile del prossimo anno. Il campionato JGTC/Super GT è noto in Italia grazie al videogioco Gran Turismo, che ha introdotto molti appassionati occidentali alla cultura automobilistica giapponese.