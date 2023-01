La Honda Civic Type R diventa un'auto da corsa GT: debutterà in SuperGT nel 2024

Sul finire dello scorso anno Honda ha presentato la Civic Type R TCR, ma a quanto pare non sarà l’unica vettura da corsa nata sulla prestante sportiva stradale. In occasione del Tokyo Auto Salon 2023, Honda ha tolto i veli dalla Civic Type R-GT, ovvero la versione GT che debutterà nel campionato SuperGT giapponese nel 2024.

Come di consueto, le auto da SuperGT hanno davvero poco in comune con le controparti reali, se non alcuni dettagli estetici che richiamano l’auto di produzione, per il resto la meccanica è ben diversa, a partire dalla trazione, che sulla versione da corsa diventa posteriore. Purtroppo, al momento non si conoscono altri dettagli tecnici sulla vettura, dunque possiamo soltanto limitarci a contemplare la cattiveria di questo giocattolone da corsa, esposto con i colori di Honda Racing Corporation, ossia bianco, rosso e blu.

A dirla tutta, questo è solo un primo assaggio del design della vettura da corsa, dato che nei prossimi mesi si evolverà, specialmente quando scenderà in pista per iniziare i test di sviluppo, previsti nel corso della prossima estate. Nel 2024 però la Civic Type R-GT sarà pronta a debuttare nel campionato SuperGT in categoria GT500, dove andrà a sostituire le attuali NSX-GT Type S, per continuare a battagliare con le rivali Nissan e Toyota, la prima con la Z (la Nissan Z ha sostituito la GT-R in SuperGT) e la seconda con la Supra.